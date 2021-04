Deborah Secco Reprodução/Instagram

Publicado 19/04/2021 10:18 | Atualizado 19/04/2021 10:20

Rio - Deborah Secco aproveitou o domingo para descansar e renovar o bronzeado. A atriz, de 41 anos, compartilhou os registros do momento de lazer com os seguidores por meio do seu perfil oficial no Instagram.

De biquíni laranja, ela ainda compartilhou momentos românticos com o marido, o ator Hugo Moura. Em um dos vídeos, ela ainda usou a música "Um Pôr do Sol na Praia", dos cantores Silva e Ludmilla.