PK Delas promove aglomeração e debocha de críticas: 'Cancelado é o caralh*'

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 10:53 | Atualizado 19/04/2021 10:54

Rio - Sem demonstrar preocupação com o avanço da pandemia no Brasil, que já matou mais de 370 mil pessoas, MC PK Delas compartilhou vídeos da comemoração com aglomeração do seu aniversário de 27 anos neste domingo. Após críticas nas redes sociais, debochou da situação na manhã desta segunda-feira.

Segundo o funkeiro, ele comemorou o aniversário durante três semanas. Nos vídeos, ele aparece em um passeio de barco no Rio de Janeiro com amigos e promove aglomeração, além de não usar máscaras, o que não é recomendado pelos cientistas durante a pandemia da Covid-19.

"Bom dia, rapaziada. Sete horas da manhã, o pai foi dormir às 6h. A gente vive, trabalha. Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Agora, literalmente, encerrou meu aniversário. Depois de quase três semanas comemorando. Comecei uma semana antes, estou terminando duas depois. Já escutei falar que eu vou ser cancelado. Que cancelado, chefe? Cancelado é o caralh*, chefe. Quem cancela é Deus, filho. Esquece", declarou PK Delas, nesta segunda-feira, em vídeo.