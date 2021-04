Paulo Gustavo e Susana Garcia Reprodução/Instagram

Rio - A médica e diretora Susana Garcia, amiga de Paulo Gustavo, escreveu um longo relato, na manhã desta segunda-feira, sobre última visita ao amigo, que está há mais de um mês internado em decorrência de complicações da Covid-19. Ela revelou que o humorista, neste domingo, teve reações durante conversa com ela.

"Ontem foi um dia muito especial com você. Assim que cheguei, comecei conversando com você e vi na hora que aumentou a sua frequência cardíaca e a respiratória. Te perguntei se você estava me ouvindo e pedi pra você mexer a sua cabeça. Você mexeu duas vezes e tentou abrir a boca. Fiquei de mão dada com você e pedi pra você apertar a minha mão e você apertou fraquinho. Naquele momento, eu percebi que você estava conectado comigo e me ouvindo. Fiquei emocionada com vontade de chorar, mas eu não podia chorar", começou ela.



"Respirei fundo e comecei a falar coisas alegres. Disse o quanto você está se recuperando e como todos nós estamos com saudades. Falei o nome de cada um da sua família, o quanto eles te amam. Dea e Ju rezam o dia inteiro por você. Falei que o Thales está ali com você todo o tempo. Que não desgruda de você. Todos os dias. O dia inteiro. E a medida que eu ia falando, eu perguntava se você estava me ouvindo e você balançava a cabeça. Eu falei que os seus amigos rezam por você o dia inteiro. Falei do Brasil todo orando por você. Disse que você une as pessoas pelo afeto, pelo amor", continuou Susana.



"Você é mais amado do que você próprio imagina! Todos os enfermeiros e médicos conviveram com você por 8 dias antes de você ser intubado. E todos te adoram. É emocionante ver o carinho dos enfermeiros conversando com você, cuidando de você. E uma enfermeira me disse uma coisa que me emocionou: ela falou que o comentário no hospital é que o dia que você sair, o corredor da UTI não será largo o suficiente pra receber todo mundo que estará te aplaudindo. Eu não precisaria estar aqui escrevendo e te dizendo isso porque ontem você me ouviu. Mas são tantas pessoas torcendo por você, orando por você que me deu muita vontade de compartilhar essa alegria e o seu progresso com todo mundo. Escolhi essa foto porque rir e ser feliz com você é uma das coisas que mais sinto saudades. E sei que daqui a pouco estaremos assim novamente. Até já!", finalizou.



Boletim médico

último boletim médico divulgado na quinta-feira passada, a equipe médica se mostrou mais confiante na recuperação de Paulo Gustavo, embora a situação clínica do ator ainda seja crítica.

"Finalmente conseguimos sanar as fístulas bronco-pleurais identificadas. Nas últimas 48 horas também observamos a normalização da coagulação com o tratamento instituído e não mais detectamos sinais de hemorragias. A situação clínica do paciente, embora ainda crítica, traz à equipe profissional mais confiança em sua recuperação", diz o boletim.

"Estamos cientes de que ainda temos um caminho pela frente. A dedicação e a experiência dos médicos e demais profissionais do hospital tem proporcionado o melhor tratamento ao paciente, seguindo o que há de mais atual conforme os principais centros hospitalares internacionais. O paciente permanece utilizando ventilação mecânica e ECMO", finaliza o documento.