Rogério Fernandes e Ivy Moraes Reprodução

Por iG

Publicado 22/04/2021 10:53

São Paulo - A ex-BBB e modelo Ivy Moraes terminou com Rogério Fernandes às vésperas do casamento, quando foram reveladas traições do ex-jogador de vôlei. Foram divulgados áudios na internet que comprovariam as puladas de cerca e Rogério diz que foi "maldade" divulgar esses áudios. Ele também diz que está entrando na Justiça contra Ivy.

fotogaleria

Publicidade

Em entrevista à Quem, Rogério disse que está processando Ivy por danos morais. "Compartilhar áudios antigos de uma 'suposta' traição da minha parte, faltando poucos dias para o nosso casamento, foi de extrema maldade. Isso resultou em um cancelamento em massa na internet, sem nenhuma consideração", diz.

O ex-jogador de vôlei ainda falou que também foi traído por Ivy e disse que a modelo se envolveu com uma pessoa comprometida. "Houve traição das duas partes. Não posso carregar uma única parcela de culpa, ainda mais agora que chegaram até mim evidências reais por meio de áudios e prints de uma traição dela enquanto estávamos casados, e o pior de tudo, envolvendo outra pessoa que também é comprometida", fala.

Publicidade

Rogério disse que o vazamento dos áudios e a exposição das supostas traições o prejudicaram. "Passei por uma crise de pânico estarrecedora, fiquei dias e dias chorando, mas agora estou bem melhor", conta.

Ivy também comentou o fim da relação em entrevista à Quem e disse que está se sentindo "leve e feliz" após o término. A modelo falou que ela e Rogério decidiram dar mais uma chance ao relacionamento quando ela saiu do "BBB 20" e foi quando decidiram se casar. "Acabou não acontecendo pela traição por parte dele. Tive acesso a todas as provas, recebi alguns áudios também de uma conversa dele com outra mulher, falando barbaridades ao meu respeito. Não tive estômago para dar continuidade no relacionamento", explica.

Publicidade

%MCEPASTEBIN%