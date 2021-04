Karol Conká Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 09:12 | Atualizado 26/04/2021 09:16

Rio - Karol Conká, participante com o maior índice de rejeição da história do "BBB", voltou às redes sociais após sua conturbada participação no reality show da Globo. A rapper postou no Twitter uma mensagem afirmando que precisava se afastar e falando sobre a estreia de seu documentário, "A Vida Depois do Tombo", no dia 29 de abril.

"Não apareci muito por aqui porque entendi que precisava me afastar um pouco das redes e cuidar de mim. Vejo o documentário como uma oportunidade, em tempos de cancelamento, de relembrar que somos muito mais complexos do que um reality show é capaz de mostrar", escreveu Karol Conká no Twitter.