Rachel Sheherazade Reprodução/Instagram

Por iG | Marcelo Bandeira

Publicado 26/04/2021 13:59

São Paulo - A jornalista Rachel Sheherazade, que está no olho do furacão após ter sido demitida do SBT quando seu contrato ainda estava em vigor e, posteriormente, entrado com processo na Justiça no valor de cerca de R$ 20 milhões contra sua antiga emissora, usou o Instagram para publicar o antes e depois da face e destacar que "cinco anos se passaram, e lá se foram minhas bochechas".

Essa foi a deixa para muitos elogios e questionamentos sobre a remodelação facial. Um deles, aliás, partiu de Solange Gomes, que até hoje é lembrada como musa da banheira do Gugu, quadro do "Domingo Legal", nos anos 1990. "Bichectomia ou dieta? Fiquei curiosa. Também tenho", perguntou a modelo, referindo-se à cirurgia plástica que consiste na remoção das bolas de bichat.

"Nem uma nem outra, Solange. Naturalmente, a tendência é perder o depósito de gordura no rosto. Nunca cogitei fazê-lo. É um procedimento que modifica muito radicalmente. Além do que os especialistas não o indicam, porque ele é responsável por retirar o que dá firmeza à pele. Bastou esperar o tempo fazer seu efeito", explicou a ex-âncora do "SBT Brasil".