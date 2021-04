Com look todo branco, Carla Diaz é fotografada em hotel de São Paulo

Rio - Carla Diaz, de 30 anos, continua com a agenda cheia após sua saída do "BBB 21". A atriz foi fotografada com um look todo branco quando saía de um hotel, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira. Ainda nesta quarta, Arthur, com quem a atriz teve um breve relacionamento no reality show, participou do programa "Mais Você", de Ana Maria Braga. A apresentadora, inclusive, ligou para a atriz ao vivo e foi criticada nas redes sociais. Carla, que já deixou bem claro em outras ocasiões que não tem mais nada com Arthur, não atendeu a ligação.

