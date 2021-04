Por Juliana Pimenta

Publicado 30/04/2021 09:00

Rio - De Honório Gurgel para o mundo! Aos 28 anos, Anitta lança, nesta sexta-feira, o aguardado clipe de 'Girl From Rio', música que nomeia seu novo álbum e que mostra a Cidade Maravilhosa aos olhos da cantora. Focando em sua carreira internacional, Anitta promete promover uma imagem menos estereotipada do Rio no exterior.

"Quero mostrar ainda mais nossa pluralidade internacionalmente. O Rio de Janeiro não se limita às suas belezas naturais e mulheres e homens padronizados", comenta a cantora que logo no primeiro verso da canção dá um aviso aos gringos: "nós não parecemos modelos".Com uma música autobiográfica, Anitta também conta um pouco de sua história de vida e dedica, inclusive, uma estrofe inteira para relembrar a descoberta de seu novo irmão. Mas apesar de todo o envolvimento emocional no projeto, uma nova Anitta surgiu em 'Girl From Rio'. Menos ambiciosa, a cantora nem parece a “patroa” que o Brasil se acostumou a ver nos últimos anos."Estou em um momento que quero uma vida mais simples. Bem relaxada, numa vibe 'menos é mais'.. Estou pedindo para ter tempo para mim, para aproveitar e não trabalhar direto como era antes. Eu nem tenho mais tanta ambição na minha vida", revela Anitta que já colhe benefícios do novo estilo de vida."O pessoal até fala que eu estou magra, que eu estou diferente. Mas o que está acontecendo é que estou dormindo direito, comendo direito, tendo mais tempo para mim", declara.A motivação internacional não é descabida. Após conquistar o público brasileiro, Anitta resolveu fazer um álbum 100% em língua estrangeira, mirando o público que já reconhece seu trabalho, mas que ainda não foi completamente conquistado. "A minha ideia era trazer a cultura do Brasil para esse trabalho. Eu tenho 53 milhões de seguidores no Instagram e 30% não são brasileiros. Então a gente fez desta maneira para mostrar um pouco de como é aqui", explica a cantora.Com uma estética que mescla um Rio antigo e a adolescência da cantora, o clipe faz uma transição de época até que mostra Anitta no Piscinão de Ramos, na zona Norte do Rio. "O clipe foi inspirado na Carmen Miranda, do musical dela com o Zé Carioca, que mostra o Rio e seus pontos turísticos, mas também tinha que ter o meu Rio de Janeiro, que traz essas coisas do que eu vivi na infância, da minha história. Foi incrível retornar ao Piscinão", destaca Anitta que já tem agenda de divulgação do trabalho nos meios de comunicação norte-americanos."Todo mundo vai assistir! Já está na programação de várias tevês aqui fora. Já temos duas performances gravadas e confirmadas para programas americanos imensos, que nem a gente acreditou que conseguiu. É muita honra, muita loucura. Eles vão ver o Piscinão de Ramos! É muito legal!", comemora.Enquanto passa temporada em Miami, Anitta reforça que só está direto no país por conta da dificuldade de viajar durante a pandemia. Vacinada nos EUA, a cantora não deixa de criticar a lentidão no programa de vacinação vigente no Brasil."Se não tivesse essa questão de quarentena, eu estaria indo e voltando como sempre fiz. A diferença é que aqui quase todo mundo que eu conheço está vacinado. É feliz e triste ao mesmo tempo. Porque quando você olha para o Brasil você vê que infelizmente nosso presidente (Jair Bolsonaro) fez escolhas muito ruins. Aqui (EUA) também tava ruim, mas depois que trocou de presidente foi tudo muito rápido. Para você ir a um jogo de basquete, por exemplo, é só você mostrar o comprovante de que tomou as duas doses da vacina há pelo menos 15 dias e pronto", pondera a cantora, que avalia seu posicionamento político nos últimos anos.“Eu não sabia que eu podia fazer um papel nisso e quando me pressionaram, muita gente começou a falar que isso ajudava e eu comecei a estudar. Eu não me posicionei antes e não tenho vergonha, porque agora eu tive mais tempo de estudo sobre isso, de entender. Eu sei que algo que eu fale, vai ser criticado pelo outro lado, então se eu realmente não puder responder à altura quando for questionada, eu vou ter problema”, explica.