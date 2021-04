Fernanda Schneider Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 10:38 | Atualizado 30/04/2021 10:50

Rio - A influenciadora Fernanda Schneider comunicou por meio do seu perfil no Instagram que está hospitalizada após ingerir querosene e detergente por engano na madrugada desta sexta-feira. Ela, que tem mais de 4,5 milhões de seguidores, explicou o que a levou tomar por engano esse conteúdo tóxico ao corpo do ser humano.

fotogaleria

Publicidade

"Vim contar uma coisa para vocês que acabou de acontecer. Ainda não sei como vou resolver, é bem sério, inclusive. Estou meio em pânico, ainda. Fui tomar o meu remédio, um que tenho que tomar a noite. Fui pegar um copo de água, que achei que fosse de água. Achei que era de água, porque um copo transparente em cima da bancada, você vai achar que é o que? Dei um golão, porque fui engolir um comprimido. Enchi a boca e engoli. Quando engoli, vi que era querosene e detergente", contou Fernanda.

Após revelar que tomou querosene e detergente por engano no lugar de um copo de água, a influencer decidiu se encaminhar a um hospital para ter acompanhamento médico, onde foi internada para tomar soro. Ao chegar no local, ela lamentou os ataques de parte dos seguidores, que a acusaram de tentar chamar a atenção com o ocorrido.

Publicidade

"Acho incrível como o ser humano tem a coragem de falar que eu quis 'biscoito' e inventei história só porque estava sem nada para fazer. As pessoas estão ou muito malucas ou sem nada para fazer. Não tenho nem palavras para dizer. Quando eu sair da lavagem, conto para vocês", esbravejou.