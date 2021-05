Paulo Gustavo morreu aos 42 anos Reprodução

Publicado 06/05/2021 08:10

Rio - O corpo do ator Paulo Gustavo será cremado nesta quinta-feira. A cerimônia será restrita à família e amigos íntimos. A data e o local onde acontecerá a cremação não foram divulgados "para evitar aglomerações". O Theatro Municipal do Rio chegou a oferecer o espaço para a realização do velório, mas a família optou por uma despedida apenas para amigos e familiares.



Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, vítimas de complicações da covid-19. O ator foi internado no hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, no dia 13 de março e passou mais de 50 dias lutando contra a doença. Na noite desta quarta-feira, Paulo Gustavo e outras vítimas da covid-19 receberam aplausos, nas janelas, como forma de homenagem.