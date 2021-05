Thales Bretas e familiares chegam ao velório de Paulo Gustavo

Rio - Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo, chegou ao velório do humorista, no Memorial da Colina, na tarde desta quinta-feira. Dona Déa Lúcia, mãe do ator, e Ju Amaral, irmã do artista, também chegaram ao local pouco depois. Tatá Werneck, Marcus Majella, Mônica Martelli, Preta Gil e outros amigos famosos de Paulo Gustavo também foram se despedir do ator.

Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, na terça-feira, vítima de complicações da covid-19. O corpo do ator será cremado nesta tarde. Em comunicado à imprensa, a assessoria de Paulo Gustavo informou que o velório e a cremação seriam cerimônias restritas a amigos íntimos e familiares "para evitar aglomerações". O Theatro Municipal do Rio chegou a oferecer o espaço para a realização do velório, mas a família optou por uma despedida mais restrita.

Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, vítimas de complicações da covid-19. O ator foi internado no hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, no dia 13 de março e passou mais de 50 dias lutando contra a doença. Na noite desta quarta-feira, Paulo Gustavo e outras vítimas da covid-19 receberam aplausos, nas janelas, como forma de homenagem.

