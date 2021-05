Nicette Bruno e sua filha Bárbara Thiago Duran / AgNews

Publicado 06/05/2021 15:10 | Atualizado 06/05/2021 15:25

Rio - Bárbara Bruno, filha de Nicette Bruno, está intubada com Covid, mas respondendo bem ao tratamento. Sua filha, Vanessa, publicou um vídeo no Instagram atualizando os seguidores sobre o estado de saúde da atriz.

"Boa tarde, amigos. Hoje, dia seis de maio, venho trazer notícias do estado de saúde de minha mãe, Bárbara Bruno. Ela segue estável, mas evoluindo. Estamos seguindo os passos da recuperação. Tenho certeza disso. Vamos continuar orando, mentalizando, mandando as melhores energias de cura para ela e para todos que estão hospitalizados neste momento pelo mundo, sobretudo no Brasil, onde enfrentamos um quadro particularmente terrível", disse ela.

Vanessa também divulgou que fará uma oração coletiva para pedir saúde para sua mãe e outros doentes. "Como combinamos, às 18h vamos nos unir em pensamentos, vibração de amor, de luz, de cura para todos que estão necessitando. Para os familiares, inclusive. Nós, que estamos passando por esse desafio, que tenhamos força. Não deixemos a nossa fé enfraquecer. Que tenhamos força para sorrir, para continuar lutando. Não é fácil, mas a espiritualidade, a nossa fé ajuda bastante", disse.

Bárbara Bruno foi internada com Covid, quatro meses após a morte de Nicette Bruno. Neta de Nicette, Vanessa relembrou a coincidência e assumiu ter que lutar para fugir dos pensamentos que a história está se repetindo.

"A nossa tendência é acreditar que a história vai se repetir. A gente não pode cair nessa armadilha. Cada história é uma história, cada vida é uma vida e Deus sabe de tudo. A gente tem que confiar e continuarmos positivos, vibrando luz e cura. [Em] nenhum momento ficar para baixo e achar que vai passar por isso de novo. É uma armadilha, o pensamento vem, mas a gente tem que escapar dele, porque não leva a nada".