Publicado 07/05/2021 08:51 | Atualizado 07/05/2021 08:53

Rio - Pedro Scooby está na Indonésia para surfar e acabou levando um susto. Na manhã desta sexta-feira, o surfista mostrou que se acidentou e precisou levar pontos na cabeça, mas tranquilizou os fãs ao dizer que está bem.

"Surfar a onda mais perigosa da Indonésia tem o seu preço", escreveu ele para legendar a foto postada via Instagram Stories. No registro, ele ainda fez graça com a situação ao dizer que o curativo parecido com o da personagem Hello kitty.

Em seguida, ele gravou um vídeo para tranquilizar os seguidores: "É isso aí. Agora já dei os pontos e estou bem. Foi só um susto", contou.