Mãe de Beyoncé, Tina Knowles, presta homenagem à Paulo Gustavo

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 16:49

Rio - Após Beyoncé prestar homenagem ao ator Paulo Gustavo , morto nesta terça-feira (4) por complicações da covid-19, a mãe da cantora também comentou a tragédia. Tina Knowles publicou, em seu Instagram, uma foto da notícia do falecimento do humorista acompanhada de uma legenda emocionante, em que revela que Beyoncé também era fã de Paulo.

“Infelizmente nós perdemos um ator e comediante muito amado, o Sr. Paulo Gustavo. Sr. Gustavo era muito fã de Beyoncé e parte da Beyhive. Ela também era fã dele. Estamos rezando por sua família e seus fãs. Você fará falta, Paulo”, escreveu a matriarca.

Fã de Beyoncé, Paulo Gustavo chegou a homenageá-la no palco, além de assistir a um show da artista em Nova York, nos Estados Unidos, em viagem realizada em 2013. Na ocasião, conseguiu pegar uma toalha arremessada pela cantora durante o show.

Paulo Gustavo morreu na última terça-feira (4) em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado desde o dia 13 de março no Copa Star, na zona sul do Rio. O ator foi cremado na tarde da última quinta-feira (6) no cemitério Parque da Colina, em Niterói.