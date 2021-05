Gilberto, do 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 14:26 | Atualizado 08/05/2021 14:27

Rio - Tem cachorrada, mas também tem discurso motivacional. Criado na Igreja, Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, do 'BBB 21', destinou um tempo para falar com seus seguidores nos stories do Instagram. "Oi, minha gente. Eu tô aqui nessa correria que só o Senhor sabe. Eu amo vocês. Quero estar junto, mas não pode por causa da pandemia. Vai, Brasil! Ai, Brasil. Eu não sei fazer stories, é assim, na cachorrada. Eu não tenho esse talento", começou Gil, em tom divertido.