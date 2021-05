Orlando Drummond completa 101 anos reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 15:22

Rio - Internado há 21 dias no Hospital Quinta D'Or, em São Cristóvão, com um quadro grave de infecção urinária, Orlando Drummond teve uma melhora na manhã desta sábado, de acordo com o neto Felipe Drummond.

"Vovô está oscilando. Hoje, acordou mais disposto, tomou banho, comeu e voltaram com o antibiótico", contou o jovem. Orlando tem 101 anos e ficou famoso nacionalmente após interpretar o Seu Peru, na Escolinha do Professor Raimundo.