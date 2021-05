Samantha Schmütz e Deborah Secco Reprodução/Montagem

Publicado 09/05/2021 14:42 | Atualizado 09/05/2021 15:08

Rio - Amiga de Paulo Gustavo, morto na última terça-feira vítima da covid-19, Samantha Schmütz postou um longo desabafo em suas redes sociais em homenagem ao ator. No vídeo, a humorista questiona comportamentos indiferentes à pandemia. Nos comentários da mensagem, muitos seguidores de Samantha concordaram com os questionamentos e uma fã chegou a levantar outra questão.

"A Bruna Marquezine, um monte de gente tá fazendo dança no Tik Tok, um monte de amigos de dele está vivendo normal. Até a Deborah Secco que foi a última a viajar com ele antes dele internar está fazendo stories e dancinha também. É lamentável isso. Use sua voz, Samantha!", escreveu.

Respondendo ao comentário, Samantha fez uso de uma palavra que levou diversos internautas a acreditarem que é uma indireta para Deborah, principalmente por causa dos dois "c", como em Secco. "Nem me fala, devia mudar o sobrenome pra Toscca", escreveu Samantha.

