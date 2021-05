Carol Dias, ex-panicat Reprodução

Por iG

Publicado 10/05/2021 09:36 | Atualizado 10/05/2021 10:27

São Paulo- A ex-panicat Carol Dias se batizou em uma igreja evangélica, neste sábado, e aproveitou a oportunidade para falar de sua conversão no Instagram. "Ontem foi o dia mais inexplicável da minha vida. Cristo tocou em mim. Nós fomos escolhidos por ELE. Eu vou dar meu testemunho com Deus, quando me sentir pronta para contar e espalhar fé e muito amor para vocês", escreveu ela.

fotogaleria

Na aba de comentários da postagem, anônimos e famosos parabenizaram Carol Dias. A ex-BBB e ex-panicat Jaque Khoury, por exemplo, comentou: "Linda! Cheia de amor e cheia de luz. Te amo amiga". Ex-colegas do "Pânico", Lizi Benitez, Fernanda Lacerda, Wendy Tavares e Nicole Bahls também reagiram à publicação.

Publicidade

Carol Dias ganhou notoriedade por integrar o time de modelos do “Pânico na Band”. Hoje, com um patrimônio de R$ 3 milhões, ela se destaca pelo trunfo no mercado financeiro. Há algum tempo, ela começou a dividir seus conhecimentos no Youtube e em 2020 lançou um livro digital sobre o assunto.



Assista ao vídeo: