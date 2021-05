Luciano Huck Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 12:49 | Atualizado 11/05/2021 12:51

Rio - O apresentador Luciano Huck não vai concorrer as eleições de 2022, mas sim assumir o lugar de Faustão nos domingos da Globo, segundo o colunista Flavio Ricco, do R7. O anuncio oficial de ambas notícias devem acontecer juntas e nos próximos diais.

fotogaleria

Publicidade

Com a renovação do contrato do apresentador, o "Caldeirão do Huck" vai passar para o domingo à tarde com algumas modificações no formato. O que não se sabe ainda é se permanecerá sendo gravado ou ao vivo.

Fausto Silva anunciou em janeiro que não renovaria o contrato com a Rede Globo após mais de 30 anos de casa. Segundo o UOL, o apresentador firmará contrato com a Band a partir de 2022.