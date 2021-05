Mayra Cardi e os filhos Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 13:38 | Atualizado 12/05/2021 13:44

Rio - Lucas, filho de Mayra Cardi, abriu o jogo sobre a relação com o seu ex-padrasto, Arthur Aguiar. Ele disse ser contra o retorno da influenciadora digital e do ator, após, após o escândalo da traição por parte do pai da sua irmã, Sophia.

"É uma relação complicada. Eu tento ter uma relação amigável com todas as pessoas que estão na minha e por aí vai. Não consegui perdoar completamente as coisas, mas não é por causa de coisas passadas que aconteceram que você vai tratar mal alguém. Então eu tento não tratar mal, tento ser amigável porque é o certo a se fazer", começou.

"Só que eu não gostaria que eles voltassem a namorar, acho que porque aconteceu uma vez, poderia acontecer de novo. Então eu não gostaria. Porém não vou ser rude com ele, nem nada do tipo. Tem que ser amigável. Até porque eu não gosto de energia negativa, então não tem por que eu ter energia negativa com alguém e trazer problemas para a minha vida se posso ser amigável com todo mundo", finalizou.