Publicado 14/05/2021 08:02

Rio - Sasha, de 22 anos, postou uma foto romântica ao lado do noivo, o cantor gospel João Figueiredo, de 21, no Instagram. Na imagem, a filha da apresentadora Xuxa aparece dando um beijo no rapaz. "Te amo pra sempre", afirmou Sasha na legenda da foto. A jovem também postou um vídeo em que aparece fazendo caretas ao lado do namorado.

Sasha e João estão de casamento marcado. Eles vão se casar em cerimônia íntima no final deste mês. Os dois assumiram o relacionamento em abril do ano passado, no início da pandemia de coronavírus. Na ocasião, Sasha postou fotos com o cantor e afirmou que estava apaixonada pelo melhor amigo.