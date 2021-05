Gilberto Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 16:59 | Atualizado 14/05/2021 17:02

Rio - Gilberto Nogueira se manifestou, nesta sexta-feira (14), sobre as ofensas homofóbicas recebidas de um dos dirigentes do time de futebol Sport , de Recife. Segundo o ex-brother, esta é a primeira vez que é atacado desta maneira desde que foi eliminado do "BBB21".

fotogaleria

Publicidade

"Posso garantir, ainda machuca MUITO! Mas sigo firme e providências serão tomadas. Tirando o dia off para não perder minha alegria por tudo que venho vivendo... É muita dor!", escreveu Gil em seu Twitter. Os fãs do economista registraram diversas mensagens de apoio e carinho nos comentários da postagem. Seu colega de confinamento Arthur Picoli também enviou um recado para o pernambucano.

"Fica firme, lindão!! Você é luz!", escreveu o crossfiteiro. Outro ex-BBB que comentou a publicação foi Felipe Prior, da edição anterior à de Gilberto: "Não deixe que nada disso lhe abale, és um cara íntegro, guerreiro e que só merece coisas boas! Pra cima, Gil! Tem muita gente que te ama. Tmj mlkote", escreveu. "Espero de verdade que o Sport tome as devidas providências", pediu a cantora Indy Naíse.

Publicidade

Nesta sexta-feira, foi divulgado pelo "Blog do Jamildo", do portal "UOL", o áudio em que um dos dirigentes do Sport, Flávio Koury, expressa sua indignação com o vídeo em que Gil aparece dançando o "Tchaki Tchaki" no gramado do estádio conhecido como Ilha do Retiro.

"1,2 milhões (sic) de pessoas achando que o Sport só tem viado, só tem bicha. Vai vender é camisa. A viadagem todinha vai comprar. Vai ser lindo! Se ele tivesse feito a dancinha na casa dele ou no bordel, eu não estava nem aí. Foi dentro da Ilha do Retiro, né rapaz? Isso é uma desmoralização! Isso é ausência de vergonha na cara. É isso que estamos vivendo", diz Koury no áudio em questão.

Publicidade