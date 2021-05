Dirigente do Sport faz comentário homofóbico após visita de Gil do Vigor a Ilha do Retiro

Gil do Vigor foi à Ilha do Retiro, estádio do Sport Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 15:50

Rio - Sucesso do BBB e agora da internet, Gil do Vigor recebeu de presente do Sport, clube do coração do economista, uma visita à Ilha do Retiro. Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, Gilberto aparece dançando o famoso 'Tchaki Tchaki' no gramado do estádio. No entanto, um dos dirigentes do clube não gostou e enviou um áudio de teor homofóbico para outros cartolas da equipe.

"1,2 milhões (sic) de pessoas achando que o Sport só tem viado, só tem bicha. Vai vender é camisa. A viadagem todinha vai comprar. Vai ser lindo! Se ele tivesse feito a dancinha na casa dele ou no bordel, eu não estava nem aí. Foi dentro da Ilha do Retiro, né rapaz? Isso é uma desmoralização! Isso é ausência de vergonha na cara. É isso que estamos vivendo", disse Flávio Koury em áudio divulgado pelo 'Blog do Jamildo', do portal 'UOL'.

Publicidade

Romero Albuquerque, deputado estadual do PP, solicitou a expulsão do advogado do quadro de conselheiros do Sport, pelas ofensas e falta de respeito. Durante o confinamento, Gil citou o Sport algumas vezes e chegou a dizer que tinha medo de sair e descobrir que o clube havia sido rebaixado no Brasileirão, o que não ocorreu. Na visita, o economista também posou para fotos e concedeu entrevista.