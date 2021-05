Claudia Ohana Globo/Simone Kontraluz

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 18:25 | Atualizado 14/05/2021 18:38

Rio - Com a estreia da "Super Dança dos Famosos" se aproximando, os ensaios dos competidores ficam cada vez mais intensos e Claudia Ohana pode provar. A atriz, que já se apresenta na primeira exibição do quadro, neste domingo (16), compartilhou um clique após quatro horas de ensaio com seu professor e parceiro, Heron Leal.

fotogaleria

Publicidade

"É nós depois de 4h de ensaio. Exaustos, mas felizes", escreveu Claudia na legenda da foto em que aparece deitada ao lado de Heron. O professor também publicou a imagem: "Mortos mas felizes!", brincou. A atriz viu a postagem e comentou: "Vamos com tudo, parceiro!"

A nova temporada da "Dança dos Famosos" estreia no próximo domingo, no "Domingão do Faustão", com um diferencial: neste ano, o elenco é formado por 18 competidores de outras edições do quadro . Neste domingo, Claudia e Heron já enfrentam outros dois casais e apenas um garante sua vaga na próxima fase, enquanto os outros dois vão para a repescagem.