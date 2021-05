Príncipe Harry Divulgação Palácio de Buckingham/Reprodução TMZ

Por iG

Publicado 15/05/2021 10:30

São Paulo - O Príncipe Harry relembrou, nesta sexta-feira, um escândalo ocorrido em 2012. Na época, algumas fotos dele totalmente pelado vazaram, o que causou preocupação na Família Real. As fotos atribuídas ao nobre teriam sido registradas em uma festa em Las Vegas, nos EUA.



Assumindo pela primeira vez que, sim, era ele nas fotos, o Príncipe Harry declarou. "Estamos sempre buscando boas referências de comportamento, certo?", disse ele ao podcast de Dax Shepard.

Em resposta, o apresentador elogiou o corpo de Harry na foto. "Além de tudo, pensei, 'esse filho da p*** tem um tremendo corpo', você estava em ótima forma". O Príncipe, então, pontuou. "Agora está ficando estranho... Haha essas fotos foram feitas algumas semanas antes de eu ir para o Afeganistão".



Harry foi ao Afeganistão por duas vezes durante a ocupação das forças norte-americanas e britânicas pelo país asiático. A primeira, ele ficou lá por dez semanas, entre 2007 e 2008, e outra de 20 semanas, entre 2012 e 2013 - pouco antes da segunda ida, as fotos dele nu em Las Vegas vazaram na internet e na imprensa.

Ao falar do Afeganistão, onde também atuou, Shepard lembra a comoção para a chegada de Harry. "Eu estava no Afeganistão em 2007 e havia toda essa comoção para sua chegada. Lembro de pensar, 'eita, eles estão mandando príncipes para a batalha?'. Eu não achava que acontecia essas coisas", disse. O Príncipe, então, continuou com bom humor: "Bem, pelo menos assim eu não estaria correndo tirando a roupa por aí. Ou sei lá, mais pelado".