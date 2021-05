Príncipe Harry Reprodução/Youtube

Por iG

Publicado 21/05/2021 10:44 | Atualizado 21/05/2021 10:45

São Paulo - Após falar com Oprah Winfrey sobre o afastamento da família real em uma polêmica entrevista, Príncipe Harry conversou novamente com a apresentadora. Os dois falaram sobre saúde mental para a série "The me you can't see", da Apple TV+, e o marido de Meghan Markle contou que usava drogas e bebia para lidar com o trauma da morte da mãe.

Harry contou que o trama da morte da mãe o fizeram desenvolver ansiedade e ataques de pânico entre os 28 e 32 anos. Ele contou que tinha crises sempre que precisava ir para algum compromisso oficial e que ficava coberto de suor antes mesmo de sair de casa.

O pai de Archie disse que acabou recorrendo à bebida e às drogas para conseguir fugir desses sentimentos. Ele contou que não bebia diariamente, mas que em uma noite de sábado ou sexta-feira consumia uma quantidade de álcool equivalente ao que beberia em uma semana inteira.

"Eu não bebia porque eu gostava, mas porque estava tentando mascarar alguma coisa. Estava disposto a beber e estava disposto a usar drogas. Estava disposto a tentar qualquer coisa que não me fizesse sentir daquela maneira", conta Harry.

Ele falou que morte de Diana não era um assunto abordado na família real e que Charles falou que os filhos teriam que lidar com o assédio e a pressão da mídia. O pai de Harry e William teria dito para os dois que a mesma situação aconteceu com ele e não havia nada que pudesse ser feito para mudar isso.

"Não faz sentido. Só porque você sofreu não significa que seus filhos têm que sofrer. Na verdade, é o oposto disso. Se você sofreu, faça tudo que você pode para assegurar que qualquer experiência negativa que você teve não aconteça com os seus filhos", diz Harry.