Cena do novo clipe de Pabllo Vittar, "Ama Sofre Chora" Reprodução/YouTube

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 14:00 | Atualizado 15/05/2021 14:06

Rio - Ela faz o sucesso dela! Pabllo Vittar, que é um dos maiores nomes da música pop brasileira, se tornou a drag queen com maior número de seguidores nas redes sociais do mundo. Isso aconteceu nesta sexta-feira após a artista superar números da vietnamita Plastique Tiara no TikTok.



Pabllo Vittar, que lançou recentemente o single "Ama Sofre Chora", possui, ao todo, mais de 22 milhões de seguidores, divididos no Instagram (11,6 milhões), TikTok (6,5), Facebook (2,2) e Twitter (2).