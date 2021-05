Por O Dia

Publicado 17/05/2021 12:16

Rio - Vinte três anos, uma carreira promissora e uma legião de fãs. Vítima fatal de uma queda, no último domingo, MC Kevin representava o sonho de sucesso para muitos jovens da periferia. Em sua apresentação no Instagram, o funkeiro reafirmava essa conquista: "Sou dono da minha própria vida". A representação dessa liberdade também fazia parte do cartão de visitas do artista: carros de luxo, viagens internacionais e festas badaladas.

Mas o lado ostentação não apagava o histórico humilde do rapaz. Cria da Zona Leste de São Paulo, Kevin Nascimento Bueno fazia questão de mostrar suas origens e sempre agradecia à mãe, dona Val, pelas lições de vida. Essa consciência social fica ainda mais clara em suas investidas no funk consciente, vertente de protesto do ritmo bem exposta em ‘Vergonha Pra Mídia’, comandada por Salvador da Rima. "Cês não aguenta tudo que eu vivi. E não imagina o que eu vi, e os amigos que eu perdi. Nóis vive um tipo de coisa que só sabe quem é daqui", diz a letra.Mas ‘Vergonha Pra Mídia’ não foi nem de perto o maior sucesso de Kevin. No Youtube, o funkeiro acumula mais de cinco milhões de visualizações em clipes como ‘Piscina de Diamante’ e ‘Doutora’. A ‘doutora’, por sinal, é apontada pelos fãs como Deolane Bezerra, advogada criminalista com quem Kevin tinha acabado de se casar em uma cerimônia íntima , no dia 28 de abril. "Casei, família. Cara, chorando muito. Tô muito feliz, não deixa pra amanhã o que você pode fazer agora!", escreveu o jovem na ocasião.As mudanças na vida de Kevin também indicavam muitos projetos para o futuro. Além do casamento, o funkeiro tinha acabado de deixar sua gravadora de origem após nove anos de trabalho e planejava se dedicar ainda mais à carreira. “Vamos que vamos. Estou feliz por tudo. É isso. 2021 bora trabalhar que água parada dá dengue. Tenho que correr, pois agora a responsa é minha”, disse Kevin no dia 8 de maio, quase uma semana antes de sua morte.Nas redes sociais, apesar de revelar uma vida conturbada - onde compartilhava términos de relacionamento, decepções e até episódios de descontrole emocional -, Kevin também criou laços com personalidades e fez crescer sua legião de fãs . Com 9,8 milhões de seguidores no Instagram, Kevin se despede e deixa o funk de luto.