Por O Dia

Publicado 17/05/2021 11:13

Rio - O MC PK Delas postou nas redes sociais alguns vídeos em que seu amigo MC Kevin aparece feliz, comemorando o primeiro show no Rio de Janeiro, horas antes de morrer. MC Kevin caiu do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo.

"Kevin, meu mano, inacreditável!. Estávamos cedo na minha casa trocando altos papos de futuro e você radiante de felicidade com seu primeiro show no RJ!! Não consigo nem expressar o que de fato estou sentindo”, escreveu PK Delas. “Certamente sentiremos muito a sua falta. Vá em paz, meu irmão! Que Deus conforte o coração dos familiares", completou.

Nas imagens, que teriam sido gravadas na casa de PK Delas, Kevin aparece se divertindo descontraidamente, abraçando os amigos. Em uma das cenas, gravadas no banheiro, Kevin exibe suas muitas tatuagens.