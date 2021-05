Juliette reprodução da TV Globo

Por iG

Publicado 17/05/2021 13:53

São Paulo - Juliette Freire, campeã do "BBB 21", relatou um susto que tomou, nesta segunda-feira, durante um voo. Segundo a paraibana, o avião em que estava arremeteu duas vezes e, com medo, ela começou a orar. "O avião hoje arremeteu duas vezes, eu já tava rezando: 'Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de mim e do mundo inteiro'", escreveu ela no Twitter.

"Fiquei rezando bem muito, mais preocupada com Déborah e com o segurança, com filhos, mas está tudo bem, graças a Deus. Boa semana!", acrescentou Juliette na rede social, tranquilizando os fãs. "Fiquei rezando bem muito, mais preocupada com Déborah e com o segurança, com filhos, mas está tudo bem, graças a Deus. Boa semana!", acrescentou Juliette na rede social, tranquilizando os fãs.

Para quem não sabe, o procedimento de arremeter ou borregar (em linguagem técnica) é o procedimento no qual o piloto de uma aeronave retoma o voo da mesma depois de falhas no procedimento do pouso.

No último sábado, em uma live promovida em seu perfil no Instagram, Juliette disse que tem feito terapia duas vezes por semana para saber lidar com a nova realidade, após ficar famosa e faturar R$ 1,5 milhão no "BBB 21". "Estou fazendo terapia e conversando com pessoas espiritualizadas para me ajudar nessa transição. Estou fazendo duas vezes (por semana). Estou procurando todas as muletas e os auxílios que eu puder para me ajudar nessa transição, nessa nova vida", confessou ela, que completou. "Estava precisando desintoxicar, me acalmar".