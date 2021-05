Samantha Schmütz e Paulo Gustavo Reprodução

Publicado 18/05/2021 09:22 | Atualizado 18/05/2021 09:24

Rio - Desde a morte de Paulo Gustavo, no último dia 4, em decorrência da covid-19, Samantha Schmütz, amiga do ator, tem cobrado posicionamento de celebridades em relação à pandemia. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou uma foto com Paulo Gustavo e reproduziu um texto de Nina Simone, onde fala sobre a importância dos artistas se manifestarem.

"Eu , Luto 'O dever de um artista, no que me diz respeito, é refletir os tempos. Acho que isso é verdade para pintores, escultores, poetas, músicos. No que me diz respeito, a escolha é deles, mas EU ESCOLHO refletir os tempos e situações em que me encontro. Isso, para mim, é meu dever. E neste momento crucial de nossas vidas, quando tudo está tão desesperador, quando todos os dias é uma questão de sobrevivência, eu não acho que você pode ajudar, mas se envolver. Vamos moldar este país ou ele não será mais moldado. Então, eu não acho que você tem escolha. Como você pode ser um artista e NÃO refletir os tempos? Isso para mim é a definição de um artista.' Nina Simone", escreveu Samantha, na legenda.

No fim de semana, a atriz já tinha criticado comportamentos de grandes celebridades após vazarem imagens de uma festa no Copacabana Palace com a presença de famosos como Ludmilla, Mumuzinho e Alexandre Pires.