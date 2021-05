Naomi Campbell anuncia chegada de sua primeira filha Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 12:08 | Atualizado 18/05/2021 12:09

Rio - Naomi Campbell, de 50 anos, se tornou mãe! A modelo postou no Instagram, nesta terça-feira, uma foto em que aparece segurando o pezinho da bebê recém-nascida e contou a novidade. "Uma linda pequena bênção me escolheu para ser sua mãe, tão honrada por ter esta alma gentil em minha vida que não há palavras para descrever o vínculo vitalício que agora compartilho com você, meu anjo. Não existe amor maior", escreveu na legenda da imagem.

fotogaleria

Publicidade

Em 2017, Naomi já havia falado sobre seu desejo de ser mãe em entrevista a revista "ES Magazine". "Penso em ter filhos o tempo todo. Mas acho que do jeito que a ciência está agora, posso fazer quando quiser". Em 2018, ela chegou a ser alvo de rumores sobre uma suposta gravidez, aos 47 anos.

Seu namorado na época, o rapper Skepta, postou uma foto de uma ultrassonografia com a legenda "Baby Adenuga", uma referência a seu sobrenome. Dois dias depois, no entanto, a modelo colocou fim aos rumores de gravidez ao postar uma foto usando um biquíni bem pequenininho.