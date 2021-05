Marcus Majella recebe primeira dose da vacina usando camisa com rosto de Paulo Gustavo

Rio - Marcus Majella recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 em um posto na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira. O ator usou uma camiseta estampada com o rosto de Paulo Gustavo, que morreu em decorrência de complicações provocadas pela doença no dia 4 de maio. Marcus Majella era um dos melhores amigos de Paulo Gustavo. Os dois se conheceram na juventude, quando fizeram curso de interpretação na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL).

