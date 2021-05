MC VK (esquerda) e MC Kevin Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 19/05/2021 11:02 | Atualizado 19/05/2021 11:04

São Paulo - Victor Elias Fontenelle, mais conhecido como MC VK, se pronunciou nas redes sociais e disse que vai expor a verdade sobre o que aconteceu no dia da morte de MC Kevin. Os dois funkeiros eram amigos e estavam juntos no quarto quando Kevin caiu do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro e morreu em decorrência da queda.

O celular de MC VK foi um dos cinco aparelhos que foi apreendido pela polícia para a perícia. Ele disse que conseguiu entrar no Instagram por outro telefone para se pronunciar. Além do telefone do funkeiro, também estão sendo analisados os celulares do próprio MC Kevin, da modelo Bianca Domingues, que também estava no quarto do hotel, e de Deolane Bezerra, a viúva do cantor. O celular de MC VK foi um dos cinco aparelhos que foi apreendido pela polícia para a perícia. Ele disse que conseguiu entrar no Instagram por outro telefone para se pronunciar. Além do telefone do funkeiro, também estão sendo analisados os celulares do próprio MC Kevin, da modelo Bianca Domingues, que também estava no quarto do hotel, e de Deolane Bezerra, a viúva do cantor.

No pronunciamento que MC VK fez nas primeiras horas desta quarta-feira (19), o funkeiro disse que amanhã conseguirá contar a verdade sobre o que aconteceu. "Amanhã vou conseguir expor, explicar e detalhes o ocorrido. A verdade é uma, não existe duas. Só Deus sabe de tudo e eu colocarei o nome dele na frente, sabendo que estou lidando com a verdade", escreveu no Stories.



Ele ainda lamentou os ataques que está recebendo de parte dos fãs de Kevin. "Estou sendo julgado por falsas calúnias. Não me adaptei com essa situação. Me deixou com a mente turbulenta, mas minha homenagem para você, meu amigo, você sentiu em oração", diz.



"Eu te amo Kevin e você sabia. Que Deus e os anjos guardem sua alma. Vou lutar por isso e por você. Deus é justo", conclui MC VK.