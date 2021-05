Ana Paula Siebert e Roberto Justus Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 19/05/2021 13:51 | Atualizado 19/05/2021 13:56

São Paulo - Ana Paula Siebert explicou em seu Instagram o motivo de ter tomado a vacina contra a covid-19 em Miami, nos Estados Unidos, e não ter esperado chegar sua vez no Brasil.

fotogaleria

Publicidade

A modelo, esposa de Roberto Justus, disse que na ocasião tinham viajar para visitar a enteada, mas que acabou aproveitando a oportunidade para se imunizar.

"Fizemos quarentena no México para poder entrar nos Estados Unidos. Temos apartamento lá, estávamos há um ano sem ir. Queríamos ver a Lu (Luiza Justus) e também comemorar o nosso aniversário de casamento", começou ela.

Publicidade

"Não fomos para vacinar. Mas se fosse permitido, claro, faríamos! Tivemos a sorte da vacina ser liberada para turistas na Flórida na semana que estivemos lá. Uma alegria imensa... Vacinamos com a da Janssen, da Johnson, dose única. Já fiz o exame no Brasil, estou imunizada! A vacinação está aberta na Flórida, basta apresentar o passaporte brasileiro. Sabe o que o médico que me vacinou disse? Ele era um senhor, disse assim: 'Queremos ajudar o maior número de pessoas possível'. Aquilo me deu uma alegria, e a esperança de que nosso Brasil possa avançar rápido na vacinação e ajudar muita gente".

Finalizou dizendo que se sentia grata pela oportunidade. "Feliz de estar protegida e ser uma pessoa a menos contaminando a população", concluiu.