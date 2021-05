MC Kevin e a irmã Reprodução/Instagram

Por IG - Gente

Publicado 20/05/2021 10:13

Rio - Luiz Bacci surpreendeu os telespectadores na quarta-feira (19) ao mostrar uma troca de mensagens entre MC VK e um perfil que se identifica como irmã de MC Kevin, que morreu no domingo (16) após despencar do quinto andar de um hotel, no Rio de Janeiro.



Na conversa, a suposta irmã mostra prints de mensagens que enviou a MC VK, que estava na varanda com Kevin na hora da morte. Nelas, ela diz: "Conte a verdade para quem merece ouvir a verdade! Tenha senso, uma vez que seja. Na hora do sexo, das festas, das drogas estava todo mundo, e na hora do luto não tem ninguém, apenas a família", escreveu.

Nas mensagens para VK, ela continua: "Ele errou e isso custou a vida dele, mas não esqueça que se você fosse 'amigo irmão' como você diz, teria feito o mínimo e teria falado: 'não, irmão, não faz isso, vai para o quarto com a sua mulher'. Mas pelo contrário, você preferiu incentivar ele novamente a trair a mulher que estava do lado dele e que não saiu do lado do caixão dele nem por um segundo".