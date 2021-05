Viúva de MC Kevin questiona versão de Bianca Dominguez e VK sobre a morte do funkeiro Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 08:56 | Atualizado 21/05/2021 09:08

Rio - A advogada Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, compartilhou no Instagram, na noite desta quinta-feira, uma suposta troca de mensagens entre Bianca Dominguez, acompanhante de luxo que estava com Kevin quando ele morreu, e um amigo. Nas mensagens atribuídas a acompanhante, Bianca dá detalhes do que aconteceu na noite em que MC Kevin caiu da varanda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

fotogaleria

Publicidade

"Aí, ele falou, 'pô, sujou, tá vindo gente aí'. Aí, o VK [amigo de Kevin, que também estava na suíte] falou para ele: 'pô, Kevin, melhor você sair fora, então'. E aí eles foram, assim, para o canto, porque a suíte tinha a parte da entrada, banheiro, quarto e a sacada. Aí, ele falou: 'pô, melhor sair fora, Kevin, antes que suje'. Só que, ao invés de ele sair pela porta, ele foi saindo pela sacada. Aí, ele me chamou, me puxou no braço, falou comigo, que queria ficar comigo e tal, e os dois continuaram falando dentro do quarto. E, aí, no que fui prestar atenção na conversa, olhei e ele já estava pendurado", teria dito Bianca no suposto áudio.

A viúva de Kevin postou as mensagens e questionou as versões de Bianca e VK na delegacia. "E aí, MC VK, você não estava tomando banho na hora que ocorreram os fatos? E você, Bianca, não falou que sem motivos algum olhou para o quarto? Ele estava conversando, então, com o MC Kevin? Ué, mas você, Bianca, falou que na hora do pulo ele não falou nada? Ué, mas foi o Jonathan ou o MC VK que falou? Jonathan não estava lá em baixo?", perguntou Deolane.