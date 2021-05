Por iG

São Paulo - Mariana Goldfarb falou sua opinião sobre o marido, o ator Cauã Reymond, fazer par romântico com a ex-mulher Alinne Moraes em "Um Lugar ao Sol", próxima novela das 21h, da Globo. Muitos fãs se surpreenderam com a fala da modelo.

"Eu não me importo, trabalho é trabalho. Quem quiser fazer coisa errada vai fazer dentro do trabalho, fora do trabalho, na hora do almoço... tanto faz, entendeu?", garantiu Mariana.