Rio - Manu Gavassi chocou os fãs com seu novo corte de cabelo, em foto publicada no Instagram, nesta quinta-feira (20) . A ex-BBB decidiu abusar na tesoura e aderiu ao estilo "joãozinho", ou "pixie cut", com os fios curtíssimos. Entre as reações dos seguidores, quem chamou a atenção da web foi a jornalista Sandra Annenberg, que percebeu a semelhança entre as duas.