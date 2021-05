Mônica Benini Reprodução/Instagram

Publicado 22/05/2021 08:17

Rio - Após ter o seu veículo danificado por conta de um acidente de trânsito, ocorrido em 21 de setembro de 2018, na Rua Carlos Comenale, no Bela Vista, em São Paulo, Mônica Benini , mulher do cantor Júnior Lima , busca ser ressarcida pelos prejuízos de aproximadamente R$ 4 mil.

A modelo cansou de esperar e acionou na justiça o motorista responsável pelo acidente, juntamente com a empresa de transportes proprietária do caminhão baú Mercedes, que teria colidido contra seu automóvel, um Jeep.

Mônica pagou a Seguradora Sompo a quantia de R$ 3,9 mil de franquia, sendo que seu veículo foi autorizado para conserto apenas em 16 de outubro do mesmo ano.

Um boletim de ocorrência foi registrado, onde ela relata que estava parada no trânsito, aguardando para entrar a Rua Itapeva, quando o caminhão baú perdeu o freio e atingiu a lateral do veículo da modelo. Ainda consta que o condutor do caminhão, afirmou que a carga transportada passava de uma tonelada.

Apesar do susto, além, é claro, dos transtornos por precisar cobrar judicialmente os prejuízos, a modelo não sofreu ferimentos. Ela espera que a Justiça condene o responsável pelo acidente a pagar R$ 4 mil.