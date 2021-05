Paulo Gustavo e Ingrid Guimarães Reprodução

Rio - Ingrid Guimarães postou, neste sábado (22), um vídeo antigo de Paulo Gustavo, que morreu vítima da Covid-19 no início do mês. No registro divertido, o ator aparece fazendo uma piada com a atriz, que disse sentir "saudades até dos bullyings dele".

"Sabadou com saudades até dos bullyings dele, dos vídeos, das fofocas, dos esporros hilários, de falar de carreira, saudade de ter futuro", escreveu Ingrid na legenda.

No vídeo, Paulo Gustavo dizia que a atriz estava fazendo uma cena de morte para alguma produção da Globo, mas que não estava concentrada no trabalho, já que ficava mandando mensagens a todo momento para ele.

"Liguei para a Ingrid Guimarães, ela disse que não poderia atender, tava horas no WhatsApp. Ela me mandou uma foto, ela está morta, num caixão, com um filó na cara, zero concentrada!", dizia Paulo.

