Publicado 23/05/2021 14:00

Rio - Thales Bretas manifestou sua revolta com um boato, publicado pela coluna "Em Off" nesta sexta-feira (21), de que estaria "conhecendo um novo amor". O dermatologista era casado com o ator Paulo Gustavo, que faleceu no dia 4 de maio, vítima de complicações da covid-19. O viúvo afirmou que entrará com processo contra quem chama de "jornalistas irresponsáveis".

"Eu fico impressionado como as pessoas são oportunistas e maldosas! Não respeitam nada nem ninguém! Um luto que o Brasil inteiro está sentindo não merece ser alvo de fake news, muito menos eu, que estou sofrendo muito com a partida do amor da minha vida", lamentou em seus Stories.

"Estou pedindo ajuda pra tomar todas as providências necessárias e processar jornalistas irresponsáveis que não deveriam nem ter essa profissão e seus veículos! Inventar aspas, relatos de pessoas e histórias descabidas é crime. Espero que tenhamos Justiça nesse país, já que dignidade não há. Nem vacina...", escreveu.

Na noite deste sábado, Thales fez uma publicação em que expressa a falta que sente de Paulo Gustavo. "Saudades do amor da minha vida! Cada foto ou vídeo que abro, sinto um misto de tristeza, angústia e gratidão por cada minuto que vivemos juntos! Nossos 7 anos foram muito lindos, intensos, cheios de amor e de planos!!! Como eu queria pelo menos mais uns 50 anos juntos...", disse na legenda de um vídeo em que o casal se diverte em passeio de barco.