Publicado 23/05/2021 14:35

Rio - Com mais de 215 milhões de visualizações em Montero, no Youtube, Lil Nas X está no melhor momento de sua carreira. O artística norte-americano aproveitou o sucesso e já fez o lançamento de 'Sun Goes Down', sua nova música de trabalho, neste sábado, em um dos maiores programas de televisão do mundo, o 'Saturday Night Live'.

Mas o que Lil não esperava era que a apresentação viralizasse por um motivo pra lá de inusitado. Durante a performance de Montero, Lil rasgou sua calça de couro, que já estava super justinha ao corpo. Em nenhum momento, o cantor parou a apresentação, mas começou a se mover com cautela pelo palco e sempre tapando as partes íntimas com as mãos.

Pelas redes sociais, Lil compartilhou o momento e riu bastante, o que faz parecer que o artista levou o incidente com bom humor.

Confira a postagem de Lil:

E confira o clipe oficial de Montero: