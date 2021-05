Yá Burihan posta café de cerca de R$ 250 Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 10:05

Rio - Inshalá! De férias em Dubai, a influenciadora Yá Burihan - que ficou conhecida após seu conturbado fim de relacionamento com o ex-A Fazenda Lipe Ribeiro, mostrou que está fazendo passeios luxuosos pelo local. Pelo seu Instagram, a influenciadora contou que consumiu um café feito com partículas de ouro e a bebida chega a custar cerca de R$ 250, com a conversão de moedas.

fotogaleria

Publicidade

"O famoso café de ouro. Respondendo as perguntas que recebi por direct, ele é um capuccino, muito gostoso, diferente dos outros cafés que tomei aqui em Dubai.. E não tem gosto de ouro, nem de metal.

o café fica no Burj Al Arab, que é o único hotel 7 estrelas do mundo e você precisa reservar para ir..", escreveu Yá.

Confira a postagem: