Publicado 24/05/2021 11:29 | Atualizado 24/05/2021 11:31

Rio - Marília Mendonça usou o Instagram Stories para interagir com os fãs neste final de semana. A cantora, de 25 anos, foi questionada sobre quantos quilos perdeu nos últimos e deu detalhes sobre o processo de mudança. Segundo a sertaneja, envolvei uma rotina mais saudável de vida.

“Mais de seis meses de processo, manutenção, 21kg, graças a Deus”, afirmou Marília, que fez uma abdominoplastia no ano passado e prosseguiu com a vida saudável depois, perdendo mais peso com exercícios e alimentação.

“Cada vez que eu perco peso, ganho mais pele. E aí já existe a pele da gravidez, que nem conto como um grande estrago porque pensei que ia perder toda cirurgia, e não. Tem pele? Tem. Mas não é uma coisa que me incomoda demais... Eu tenho objetivo de perder mais peso e aí sei que quanto mais eu perco, mais pele tenho. Talvez, em algum momento, eu refaça algumas partes dessa cirurgia. Talvez tenha que puxar de novo a pele”, finalizou ela.