Chris Hemsworth chama atenção por braços musculosos e pernas finas Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 08:46 | Atualizado 25/05/2021 08:46

Rio - Chris Hemsworth, o "Thor", postou no Instagram uma foto em que aparece de mãos dadas com um dos filhos nas redes sociais e acabou virando motivo de piadas. Os internautas não deixaram passar despercebida a diferença entre seus braços super musculosos e as pernas fininhas.

"De mãos dadas com o meu pequeno e pergunto a velha questão: ‘O que você quer ser quando crescer?’. ‘Papai, eu quero ser o Superman’. Sorte que tenho mais duas crianças", brincou o ator, fazendo uma piada com o fato de ele interpretar o personagem Thor, da Marvel, e o Superman ser da editora rival, a DC Comics.

No entanto, a piadinha de Chris não ganhou muito destaque. Os fãs ficaram intrigados mesmo foi com as pernas do ator. "Provavelmente porque o Superman não falta no dia do treino de pernas…", brincou um seguidor, fazendo referência a legenda de Chris. "Você não deveria faltar no dia de treino de pernas", disse outra pessoa.

"Caramba, Thor, como você lança aquele martelo e não cai com essas pernas negligenciadas? Dobre o foco nas pernas, pare com os braços e consiga um pouco mais de simetria", disse outra pessoa. Até Luke Hemsworth, irmão de Chris, resolveu brincar: "Irmão?! Você continua faltando nos treinos das pernas?!".