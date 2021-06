Juju Salimeni - Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 16:38 | Atualizado 16/06/2021 16:43

Juju Salimeni encantou os seguidores ao publicar uma foto nova nas redes sociais. De vestidinho preto, a musa fitness exibiu suas belas pernas no registro no Instagram.

"A mulher que se escolhe, não mais se esconde, não mais espera. Ela sabe que o tempo é ouro, e ela vale mais que o próprio tempo", refletiu ela na legenda da imagem.









"Vou falar bem a real para vocês. Não curei a minha ansiedade e, para ser muito sincera, não sei se de fato existe cura. Acho que talvez a ansiedade seja uma característica da pessoa", afirmou a musa fitness. "Acho sinceramente que é uma coisa que você aprende a lidar, mas não algo que se livra completamente. A gente é ansioso e pronto, tem que contornar as situações", desabafou.

"Eu ando tendo bastante ansiedade ultimamente. Especificamente hoje tive uma crise de ansiedade. A diferença é que depois de tantos anos passando por isso, você consegue identificar o que é uma crise, se acalma mais rápido e entende o que está acontecendo. Então, aquela coisa ruim passa mais rápido", explicou a youtuber.

"As minhas crises são terríveis. É a pior sensação do mundo. Elas acontecem se eu ficar com medo de alguma coisa, assustada por alguma coisa, nervosa por algum motivo. Se acontecer alguma situação e aquilo me deixar estressada ou com medo, esquece", disse a influenciadora.