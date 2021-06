Ben Affleck, Jeniffer Garner e Jennifer Lopez - Reprodução/Montagem

Publicado 17/06/2021 12:43

Rio - Jennifer Lopez e Ben Affleck estão em clima de romance e por mais que a ex do ator, Jennifer Garner, pareça estar bem com isso, a cantora quer encontrá-la para tratar de um assunto sério: filhos.

De acordo com o tablóide britânico Heatworld, JLO quer pedir permissão para viver com os filhos que Garner teve com Affleck. A atriz de "De Repente 30" e Ben ficaram casados de 2005 até 2017, juntos, eles tiveram: Violet Anne, Seraphina Rose e Samuel Garner Affleck.

"JLO quer fazer isso direito e apenas com o consentimento de Garner, mas é um assunto delicado porque elas não poderiam ser mais diferentes. JLO precisará de um pouco de persuasão, pois Garner é extremamente cética quanto a este retorno com Affleck e ela está preocupada que as crianças sejam expostas a mais disfunções românticas de seu pai", disse a fonte ao jornal gringo, que preferiu não se identificar.

O encontro, segundo a fonte, acontecerá pois Jennifer Lopez pretende deixar a Flórida, onde moram Affleck e os filhos, para mudar-se com todos para Los Angeles. "Ben e JLO estão fazendo os arranjos necessários para ficarem juntos por um longo prazo. A maior prioridade agora é ser sensível com a crianças", concluiu a fonte.