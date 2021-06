Lívia Andrade - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 10:07 | Atualizado 18/06/2021 10:18

Rio - Lívia Andrade está viajando nos Estados e Unidos e se surpreendeu com o calorão do Arizona. Na postagem, em que aparece de shortinho e top, a apresentadora, de 37 anos de idade, fala sobre o calor na região sudoeste do país que está no auge do verão.

"Clima ensolarado. 47 graus", disse ela, que preencheu a postagem com as hashtag "andando por aí". Nos comentários, claro, recebeu elogios dos fãs. "Maravilhosa", "Linda", "perfeita" foram algumas das mensagens deixadas.

