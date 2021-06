João Figueiredo e Sasha - Reprodução

Por iG

Publicado 20/06/2021 21:02 | Atualizado 20/06/2021 21:05

João Figueiredo (21), cantor gospel, passou o seu aniversário ao lado da sua esposa, Sasha Meneghel, e de um culto em Orlando, nos Estados Unidos na tarde do sábado (19). Em publicação no Instagram, o cantor gospel postou fotos de registros dele e a filha de Xuxa Meneghel em um templo religioso e agradeceu as mensagens de felicitações recebidas.



"Ontem foi meu aniversário e eu tive a honra de passar esse dia fazendo o que mais amo na vida, com pessoas que eu amo. Obrigado Jesus e obrigado pelas mensagens de carinho que recebi", declara o cantor em sua conta no Instagram.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joao Figueiredo (@joaofigueiredof)